Ghaziabad: उत्पीड़न से परेशान होकर व्यापारी ने की थी आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा था आरोपितों के नाम

गाजियाबाद में व्यापारी द्वारा 17 जून को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक की पत्नी मीनाक्षी सैनी का कहना है कि पति की आत्महत्या की जानकारी उन्हें देवर ने दी थी। पति मनोज कुमार सैनी के पास से एक सुसाइड नोट मिला था। उन्होंने सुसाइड नोट में आरोपितों के नाम व पैसे के लेनदेन को लेकर प्रताड़ित करने की बात लिखी थी।

उत्पीड़न से परेशान होकर व्यापारी ने की थी आत्महत्या

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र के व्यापारी द्वारा 17 जून को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। अब 18 दिन बाद मृतक की पत्नी ने छह लोगों को नामजद करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधारी की नहीं दे पा रहे थे रकम पीड़िता का कहना है कि उनके पति उधारी की रकम नहीं चुका पा रहे थे। इसके चलते आरोपित उनका उत्पीड़न कर रहे थे। बता दें कि अर्जुन नगर के रहने वाले मनोज कुमार सैनी ने साईं उपवन में 17 जून को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पास से मिला था सुसाइड नोट मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव का पोस्टमार्टम कराया था। मृतक की पत्नी मीनाक्षी सैनी का कहना है कि पति की आत्महत्या की जानकारी उन्हें देवर ने दी थी। देवर के पास पुलिसकर्मी का फोन आया था। पति मनोज कुमार सैनी के पास से एक सुसाइड नोट मिला था। उन्होंने सुसाइड नोट में आरोपितों के नाम व पैसे के लेनदेन को लेकर प्रताड़ित करने की बात लिखी थी। मामले में उन्होंने अमित शर्मा, अमित, मिश्रा, भारद्वाज, वरुण गुप्ता और नीरज सिंह को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari