Ghaziabad: देवर ने भाभी के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, चिल्लाने पर मौके से भागा; शिकायत पर पति ने दिया तलाक

मुरादनगर में देवर उनके कमरे में आया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। चीख-पुकार मचाने पर ससुराल के अन्य लोग मौके पर आने लगे तो आरोपित मौके से भाग निकला। विवाहिता ने इस बारे में ससुरालियों को आपबीती सुनाई तो उन्होंने विवाहिता को ही गलत ठहराया। उन्हें बेरहमी से पीटा। चुन्नी से गला भी दबा दिया जिससे वे बेहोश हो गई।

देवर ने दुष्कर्म का किया प्रयास, चिल्लाने पर मौके से भागा आरोपित

HighLights देवर ने की दुष्कर्म की कोशिश आपबीती बताने पर भड़क गया पति

मुरादनगर, जागरण संवाददाता। एक गांव में विवाहिता को पति ने मोबाइल पर तीन तलाक दे दिया। कुछ दिन पहले देवर ने उनसे दुष्कर्म की कोशिश की थी। शिकायत करने पर पति समेत अन्य ससुरालियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मामले में पति समेत सात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी का निकाह फरवरी 2023 में नई दिल्ली के हरी नगर में की थी। आरोप है कि तभी से ससुराल के लोग दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उन्हें आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। घर बना रहे इसलिए वे सबकुछ चुपचाप सह रही थी। चार जुलाई काे वे अपने कमरे में सो रही थी। देवर ने की दुष्कर्म की कोशिश आरोप है कि इसी बीच देवर उनके कमरे में आया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। चीख-पुकार मचाने पर ससुराल के अन्य लोग मौके पर आने लगे तो आरोपित मौके से भाग निकला। विवाहिता ने इस बारे में ससुरालियों को आपबीती सुनाई तो उन्होंने विवाहिता को ही गलत ठहराया। उन्हें बेरहमी से पीटा। चुन्नी से गला भी दबा दिया, जिससे वे बेहोश हो गई। आपबीती बताने पर भड़क गया पति अगले ही दिन विवाहिता के परिवार में मौत हो गई। वे वहां चली गई। तभी से आरोपित पति उन्हें लेने नहीं गया। विवाहिता ने देवर की करतूत के बारे में मायके वालों को बताया तो उन्होंने पति को कॉल की। आरोप है कि पति इससे भड़क गया। उसने काल पर ही उन्हें तीन तलाक दे दिया। यह सुनकर विवाहिता चकित रह गई। उन्होंने पति को समझाने की कोशिश की लेकिन वापस आने के लिए हलाला कराने की चेतावनी दी। पीड़िता ने इसकी शिकायत मुरादनगर थाने में की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। उनके आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इस मामले में एसीपी मसूरी नरेश कुमार ने बताया कि इमरान, शबाना, खुशबू, फैसल, समीर, सरवर अली व शाकिर के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

