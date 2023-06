गाजियाबाद में दूध कारोबारी से बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटे चार लाख, बैंक जमा करने जा रुपये

बॉर्डर थाना क्षेत्र में बलराम नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे दूध कारोबारी से दो बाइक सवार चार बदमाशों ने हथियार के बल पर चार लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। दोपहर करीब तीन बजे वह दुकान से बैंक में करीब चार लाख रुपये जमा कराने के लिए बाइक से निकले थे। तमंचा दिखाकर बदमाशों ने रुपये से भरा बैग छीन लिया।

गाजियाबाद में दूध कारोबारी से बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटे चार लाख

लोनी, संवाद सहयोगी। बॉर्डर थाना क्षेत्र में बलराम नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे दूध कारोबारी से दो बाइक सवार चार बदमाशों ने हथियार के बल पर चार लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। पीड़ित बैंक में रुपये जमा कराने जा रहा था। बाइक से रुपये लेकर जा रहे थे सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दिनदहाड़े हुई लूट की घटना ने पुलिस सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। नीरज की सौ फुटा रोड पर दुकान है। वह दूध का कारोबार करते हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे वह दुकान से बैंक में करीब चार लाख रुपये जमा कराने के लिए बाइक से निकले थे। उन्होंने कंधे पर बैग टांग रखा था। रास्ते में बलराम नगर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने पीछे से दो बाइक पर सवार चार बदमाश आए। उन्हें ओवरटेक कर रोक लिया। उनपर तमंचा तान दिया। वह गलत दिशा से होकर कुछ दूर भागे। बदमाशों उनके पीछे भागे। कुछ दूरी पर ई-रिक्शा सवार खड़े थे। उन्होंने रुपये बचाने के लिए बैग उनकी ओर फेंक दिया। तंमचे के बल पर छीना रुपये बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। गाली गलौज कर तमंचा तान दिया। एक बदमाश ने बैग छीन लिया और मौके से साथियों के साथ फरार हो गए। पीड़ित की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। दिनदहाड़े कारोबारी से हुई चार लाख की लूट की वारदात से सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की गश्त रहती तो दिनदहाड़े बदमाश वारदात न कर पाते। सूचना मिलने पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, सहायक पुलिस आयुक्त लोनी, सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस उपायुक्त ग्रामीण शुभम पटेल ने कहा किदूध करोबारी से लूट की सूचना मिली थी। घटना स्थल का निरीक्षण कर पांच टीमों का गठन किया गया है। सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं। पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा।

Edited By: Shyamji Tiwari