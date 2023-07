नंंदग्राम नई बस्ती के रहने वाले केहर सिंह ने बताया कि उनका भाई जवाहर सिंह एक फैक्ट्री में वाहन चालक थे। तीन दिन पहले सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी तबीयत में सुधार था। वार्ड में जवाहर के साथ स्वजन भी रुके हुए थे जिन्हें रात में नींद आ गई थी।

गाजियाबाद: जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती 40 वर्षीय मरीज की बाथरूम में गिरकर मौत

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में तीन दिन से भर्ती 40 वर्षीय मरीज जवाहर की मौत हो गई। देर रात को मरीज बेड से उठकर शौचालय गया था, लेकिन एक घंटे तक शौचालय से बाहर न निकलने पर अन्य मरीजों ने शोर मचाया। चिकित्सकों ने अस्पताल में मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मी को बुलाकर गेट तुड़वाकर मरीज को बाहर निकाला। चिकित्सीय जांच में मरीज मृत घोषित किया गया। नंंदग्राम नई बस्ती के रहने वाले केहर सिंह ने बताया कि उनका भाई जवाहर सिंह एक फैक्ट्री में वाहन चालक थे। करीब एक साल से उन्हें सांस की परेशानी हो रही थी। तीन दिन पहले सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी तबीयत में सुधार था। वार्ड में जवाहर के साथ स्वजन भी रुके हुए थे, जिन्हें रात में नींद आ गई थी। उसी समय वह बेड से उठकर शौचालय गए, जहां संतुलन बिगड़ने पर वह गिर गए और उनकी मौत हो गई। अस्पताल के सीएमएस डा. वीसी पांडेय का कहना है कि शौचालय में गिरकर मौत होने की बात गलत है। मरीज को सांस की बीमारी थी। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा 40 वर्षीय पीतम एवं एक अन्य की संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में मौत हो गई।

