गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, प्लाट में मिला शव; शराब पीने का था आदी

मोदीनगर के कादराबाद में एक अधेड़ की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव पास के ही प्लाट में मिला है। शव के हाथ पर चोट पर निशान भी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मौके से शराब की खाली बोतल भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अधेड़ शराब पीने का आदि था।

गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, प्लाट में मिला शव

Your browser does not support the audio element.

मोदीनगर, जागरण संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के कादराबाद में एक अधेड़ की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव पास के ही प्लाट में मिला। शव के हाथ पर चोट पर निशान भी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। शराब पीने का आदी था अधेड़ कोई शिकायत मामले में नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक, अधेड़ शराब पीने का आदी था। कादराबाद का सुधीर (52) कामगार था। उनके चार बच्चे हैं। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। रविवार शाम काे सुधीर कुछ जरूरी काम बताकर घर से निकला था, लेकिन रात भी नहीं लौटा। शराब ठेके के निकट मिला शव उनका मोबाइल भी कुछ समय बाद बंद हो गया। स्वजन ने आसपास में पता किया। इस बीच सोमवार सुबह करीब छह बजे सुधीर का शव कादराबाद में शराब ठेके के निकट एक खाली प्लॉट में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेजा। मौके से शराब की खाली बोतल भी बरामद हुई हैं। मामले में एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी का कहना है कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

Edited By: Shyamji Tiwari