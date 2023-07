पढ़ाई करते वक्त उठा सीने में दर्द तो स्कूटी से पहुंचा अस्पताल, दौड़कर गया अंदर और 10 सेकंड में मौत

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से आज हार्ट अटैक का एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिस पर डॉक्टरों को भी यकीन नहीं हो रहा है। वहीं हार्ट अटैक से जिस शख्स की मौत हुई उसके परिजनों भी यह बात मान ही नहीं पा रहे हैं कि कुछ देर पहले जो बेटा उनके सामने पढ़ रहा था वह...

ट्रामा सेंटर के बाहर बिलखते परिजन। जागरण

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से बुधवार दिन में हार्ट अटैक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे डॉक्टर भी सकते में हैं। यहां एक 26 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार दोपहर करीब 12:00 बजे राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले निमित्त जैन के 26 वर्षीय पुत्र अक्षित जैन को हार्ट अटैक आ गया। पढ़ाई करते वक्त सीने में हुआ दर्द परिजनों के अनुसार अक्षित आज दिन में अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते-करते उसके सीने में दर्द उठा जिसके बाद उसके पिता स्कूटी पर बैठाकर उसे संयुक्त अस्पताल ले आए। खुद दौड़कर गया था अस्पताल के अंदर और... अस्पताल पहुंचने पर वह खुद दौड़कर अंदर जा रहा था। उसी दौरान लगभग 10 सेकंड बाद ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसे आनन-फानन इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां डॉ. राकेश कुमार सिंह ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के सामने हुई इस घटना से न सिर्फ अक्षित का परिवार बल्कि डॉक्टर भी सकते में हैं कि आखिर ये क्या हो गया। वहीं इमरजेंसी वार्ड में स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है।

Edited By: Pooja Tripathi