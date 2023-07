Ghaziabad: चाप खाकर सोया परिवार... बिगड़ी तबीयत; अस्पताल में पिता-पुत्री ने तोड़ा दम

इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के प्रह्लादगढ़ी में सोमवार तड़के चार बजे अचानक पिता और पांच वर्षीय पुत्री की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पिता-पुत्री सहित परिवार के अन्य सदस्य सोया चाप खाकर सोये थे। मौत से पहले पिता को उल्टी हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

चाप खाकर सोया परिवार... बिगड़ी तबीयत; अस्पताल में पिता-पुत्री ने तोड़ा दम

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के प्रह्लादगढ़ी में सोमवार तड़के चार बजे अचानक पिता और पांच वर्षीय पुत्री की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पिता-पुत्री सहित परिवार के अन्य सदस्य सोया चाप खाकर सोये थे। मौत से पहले पिता को उल्टी हुई थी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया। स्वजन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं। प्रह्लादगढ़ी में मदन शर्मा की आटा चक्की की दुकान है। उनके बेटे रोहित भारद्वाज ने एलएलबी की थी। वह दुकान पर अपने पिता का सहयोग करते थे। रोहित के परिवार में पत्नी अपूर्वा और पांच साल की बेटी धानी थी। सोमवार शाम को रोहित ने बेटी और पत्नी के साथ सोया चाप खाया। खाने के बाद सभी सो गए थे। सोमवार रात पौने चार बजे रोहित और धानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रोहित उल्टी करने लगे। पत्नी की आंख खुली तो उन्होंने शोर मचाया। पिता और बेटी को स्वजन ने वसुंधरा के निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के स्टाफ ने इसकी सूचना इंदिरापुरम पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आठ जुलाई को रोहित बाजार से सोया चाप लेकर आए थे। चाप खाने के बाद थोड़ी बच गई थी। रविवार रात पिता और पुत्री ने बची चाप खाया था। पुलिस का कहना है कि तबीयत क्यों बिगड़ी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मौके से कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला है। सोया चाप का नमूना जांच के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को स्वजन को सौंप दिया है। दोनों का बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चलेगा। लिखित में तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

