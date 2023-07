Eye Flu: गाजियाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई फ्लू फैला, 50 हजार आई ड्रॉप मंगाई गई

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। साथ ही संक्रामक रोगों के फैलने की भी संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आई फ्लू की रोकथाम एवं मरीजों के इलाज के लिए 50110 आई ड्रॉप मंगा ली है। लोनी करहेड़ा और अटोर में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमों द्वारा लोगों की आंखों की जांच करने के बाद आई ड्रॉप बाटी जाएगी।

Ghaziabad Floods: गाजियाबाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आई फ्लू फैला

