Ghaziabad: जमीन दिलाने के नाम पर दिल्ली के व्यापारी से 18 करोड़ की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। हापुड़ रोड पर 3900 वर्ग गज जमीन दिलाने के नाम पर शातिरों से दिल्ली के व्यापारी से 18 करोड़ रुपये ठग लिए। रकम अलग-अलग कई किश्तों में ली गई। अब कुछ दिन पहले आरोपित व्यापारी के यहां पहुंचे और उन्हें साथ मारपीट कर दी। 18 करोड़ के लेनदेन से भी इनकार कर दिया। मामले में कोर्ट के आदेश पर मोदीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली की जगतपुरी के पवन कुमार टाइल्स कारोबारी हैं। उन्हें कुछ समय पहले कारोबार के लिए जमीन की जरूरत थी। उनके संपर्क में मोदीनगर के कुछ लोग आए। उन्होंने उन्हें हापुड़ रोड पर जमीन सस्ते दामों में दिलाने का आश्वासन दिया। उन्हें लोकेशन भी दिखाई, जिससे वे प्रभावित हुए और जमीन खरीदने पर सहमति बनी। उन्होंने 50 लाख रुपये एडवांस देते हुए फरवरी 2022 को 3900 वर्गगज जमीन का इकरारनामा किया। इकरारनामा की अवधि पूरी होने पर बैनामा कराने पर सहमति बनी। इस बीच आरोपित तमाम शुल्क जमा करने के नाम पर पवन से रकम ऐंठते रहे। चूंकि पवन को उनपर विश्वास था इसलिए उन्हें भी भुगतान में आनाकानी नहीं की। यह रकम नगद, चेक व ऑनलाइन तीनों माध्यमों से दी गई। इसी तरह आरोपितों ने उनसे 18 करोड़ रुपये ले लिए। अब इकरारनामा की अवधि पूरी होने पर पवन ने बैनामे के लिए कहा तो आरोपित अपनी बात से मुकर गए। वे उन्हें रोजाना टरकाने लगे। आरोप है कि पिछले दिनों आरोपित अपने साथियों के साथ मिलकर उनके यहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। यदि रुपये मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। तभी से पीड़ित डरे हुए हैं। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। साक्ष्य के रूप में अपने दस्तावेज रखे, जिस पर कोर्ट ने मोदीनगर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। मामले में एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि मोदीनगर की गुरुद्वारा रोड स्थित आरोपित सुरेंद्र कुमार जैन, आशा जैन व ऐश्वर्य जैन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। छानबीन शुरू कर दी है। जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

