Ghaziabad: नाबालिग बेटी से करता दुष्कर्म और बेटे से कुकर्म, पिलाता पेशाब; दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद की सजा

Ghaziabad Crime News नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और बेटे से कुकर्म करने वाले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है। अदालत ने घिनौनी हरकत करने वाले पिता पर 71 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित भाई-बहन को देने के आदेश दिए।

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और बेटे से कुकर्म करने वाले पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र का है। अदालत ने घिनौनी हरकत करने वाले पिता पर 71 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़ित भाई-बहन को देने के आदेश दिए। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मोदीनगर थानाक्षेत्र की एक कालोनी में एक युवक स्वजन के साथ रहता था। उसका पत्नी से तलाक हो गया थ। 10 वर्षीय बेटा और आठ वर्षीय बेटी हॉस्टल में रहते थे। लॉकडाउन के समय किया दुष्कर्म वर्ष 2020 में लॉकडाउन होने के कारण वह मोदीनगर स्थित घर आ गए थे। घर में एक तल पर बच्चे रहते थे, जबकि दूसरे तल पर उनके दादा। आरोप है कि पिता अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व बेटे से कुकर्म करता था। मारता-पीटता और पेशाब पिलाता किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मारता-पीटता था। बच्चों को दादा के पास नहीं जाने देता था। गर्म पानी में पेशाब मिलाकर पिलाता था। जुलाई 2020 में बच्चों की बुआ घर आईं तो पीड़ित भाई-बहन से पिता की करतूत उन्हें बताई। अपने पिता को मारने दौड़ा आरोपी इसके बाद बुआ ने पिता यानी बच्चों के दादा को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बेटे को धमकाया तो वह उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। इसके बाद उन्होंने मोदीनगर थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म और कुकर्म के आरोप में पिता को जेल भेज दिया। अभियोजन की तरफ से नौ गवाह पेश किए गए। पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।

