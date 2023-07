Ghaziabad: बच्चों का अश्लील वीडियो वायरल, महिला के फोन से हुआ था फॉरवर्ड; गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन

सोशली मीडिया पर बच्चों के अश्लील वीडियो को वायरल करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गृहमंत्रालय द्वारा कराई गई मॉनिटरिंग के माध्यम से यह वीडियो प्रकाश में आया तो साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जांच में सामने आया कि सराय नजर अली की रहने वाली महिला के मोबाइल से यह वीडियो फारवर्ड किया गया था।

साइबर सेल प्रभारी ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights गाजियाबाद की महिला के मोबाइल से फारवर्ड किया गया वीडियो ग्रहमंत्रालय की रिपोर्ट के बाद साइबर सेल की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर बच्चों का अश्लील वीडियो को वायरल करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गृहमंत्रालय द्वारा कराई गई मॉनिटरिंग के माध्यम से यह वीडियो प्रकाश में आया तो साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जांच में सामने आया कि सराय नजर अली की रहने वाली महिला के मोबाइल से यह वीडियो फॉरवर्ड किया गया था। साइबर सेल प्रभारी ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। साइबर सेल प्रभारी अनिल कुमार का कहना है कि नेशनल सेंटर फार मिसिंग एंड एक्प्लाइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) की टिपलाइन रिपोर्ट के माध्यम से मामले की जानकारी मिली। इस इंस्टाग्राम अकाउंट से भेजा गया था वीडियो यह वीडियो को मानस अरोड़ा के नाम से बनी इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से भेजा गया था। गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में गृह मंत्रालय के पुलिस पोर्टल साइबर टिपलाइन की ओर से कराई गई। इसके साथ जनपदीय साइबर सेल कमिश्ररेट गाजियाबाद ने प्रकरण से संबंधित संदिग्ध व्यक्ति के डेटा की सॉफ्ट कापी गौतमबुद्धनगर के साइबर क्राइम कार्यालय से ली। इस मामले में गाजियाबाद साइबर सेल ने आगे की जांच की तो पता चला कि सराय नजर अली की रहने वाली शालू के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके यह वीडियो प्रसारित किया गया। जांच के आधार पर महिला के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है। रिपोर्ट इनपुट- आशुतोष गुप्ता

