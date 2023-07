गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कविनगर के हापुड़ रोड कल देर रात भाजपा विधायक प्रतिनिधि लिखी कार ने बीच सड़क पर बैठे युवक को बेरहमी से रौंद डाला। इतना ही नहीं कार के नीचे फंसे होने के बाद भी उसे घसीटता हुआ ले गया। पुलिस ने कार चालक और कार को कब्जे में ले लिया है।

BJP विधायक प्रतिनिधि लिखी कार ने बीच सड़क बैठे शख्स को रौंदा और दौड़ाता रहा गाड़ी

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कवि नगर थाना क्षेत्र के आरडीसी फ्लाईओवर के पास विधायक प्रतिनिधि लिखी एक कार सवार ने सड़क के बीच बैठे एक युवक को कुचल दिया। इस दौरान युवक गाड़ी के नीचे फंस गया और आरोपित उसे कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। BJP विधायक प्रतिनिधि लिखी कार ने बीच सड़क बैठे शख्स को रौंदा और दौड़ाता रहा गाड़ी गाजियाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, कविनगर के हापुड़ रोड कल देर रात भाजपा विधायक प्रतिनिधि लिखी कार ने बीच सड़क पर बैठे युवक को बेरहमी से रौंद डाला। pic.twitter.com/LCSr7ArIP0 — Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) July 19, 2023 पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपित चालक को हिरासत में लिया है। घटना के वक्त युवक सोशल मीडिया पर लाइव कर रहे थे, इस वजह से ये खौफनाक वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोपित महागुनपुरम का रहने वाला सौरभ शर्मा है। वह अपने आप को बुलंदशहर के अनूपशहर से विधायक अनिल शर्मा का रिश्तेदार बता रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस i20 कार का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होने का 500 रुपये का एक चालान भी है।

Edited By: Abhishek Tiwari