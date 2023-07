Murder in Ghaziabad: कैब चालक के सिर में गोली मारकर हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव

निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर में गुरुवार देर रात कैब चालक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव महमदपुर-कुन्हैडा मार्ग पर ईख के खेत में लहूलुहान हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात में केस दर्ज किया गया है। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया है।

कैब चालक के सिर में गोली मारकर हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर में गुरुवार देर रात कैब चालक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव महमदपुर-कुन्हैडा मार्ग पर ईख के खेत में लहूलुहान हालत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात में केस दर्ज किया गया है। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की पांच टीमों का गठन किया गया है। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव महमदपुर के कपिल(30) कैब चालक थे। दो युवकों के साथ घर से निकले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कैब चलाकर परिवार का पालन करते थे। पिता की मौत हो चुकी है। चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। बृहस्पतिवार शाम को करीब छह बजे गांव के ही दो युवकों के साथ वह घर से निकले थे, लेकिन रात तक भी नहीं लौटे। स्वजन ने उसकी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। मोबाइल भी बंद हो गया। शुक्रवार सुबह कुछ किसान खेत पर जा रहे थे। वहां महमदपुर-कुन्हैडा मार्ग पर खेत में खून से लथपथ शव पड़ा था। शव की पुलिस ने की पहचान उनकी सूचना पर एसीपी रितेश त्रिपाठी व निवाड़ी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच की तो पता चला कि शव कपिल का है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए और जांच को भेजे। इसके बाद पुलिस कपिल के घर पहुंची। स्वजन व आसपास के लोगों से जानकारी ली। दोनों युवक चल रहे फरार आखिरी बार जिन युवकों के साथ कपिल को देखा गया था। वे फरार चल रहे हैं। पुलिस का शक उन्हीं पर है। हालांकि, अभी इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर रही है। कपिल की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मामले में एसीपी मोदीनगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इलेक्ट्रानिक सर्विलांस पर भी पुलिस काम कर रही है। जल्द से जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

