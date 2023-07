गाजियाबाद में NH-9 पर दर्दनाक हादसा: बैक हो रही कार की चपेट में आई स्कूटी, B. Tech स्टूडेंट की मौत

विजय नगर थाना क्षेत्र के एनएच-9 पर गलत तरीके से बैक हो रही एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार बीटेक छात्र की मौत हो गई। मामले में स्वजन ने मामले में पुलिस को कार चालक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की ऐसोटेक नेक्स्ट सोसायटी के रहने वाले कृष्णांशु चौधरी बीटेक के छात्र थे।

गाजियाबाद में हादसा: बैक हो रही कार की चपेट में आई स्कूटी, B. Tech स्टूडेंट की मौत

Your browser does not support the audio element.

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। विजय नगर थाना क्षेत्र के एनएच-9 पर गलत तरीके से बैक हो रहे एक कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार बीटेक छात्र की मौत हो गई। मामले में स्वजन ने मामले में पुलिस को कार चालक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। क्रॉसिंग रिपब्लिक की ऐसोटेक नेक्स्ट सोसायटी के रहने वाले कृष्णांशु चौधरी बीटेक के छात्र थे। रविवार को वह नोयडा से स्कूटी से वापस घर लौट रहे थे। दोपहर करीब दो बजे जब वह एनएच-9 पर सजवान नगर के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। खंगाले जा रहे सीसीटीवी कैमरे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक कार को बैक करते समय यह घटना हुई। एसीपी कोतवाली का कहना है कि वाहन चालक के खिलाफ तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। घटनास्थल के आसपास एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

Edited By: Abhishek Tiwari