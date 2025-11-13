नई शिक्षा नीति में बदलाव के बावजूद शिक्षकों का संकट बरकरार, क्या हैं समस्याएं?

महाविद्यालय में कुल 30 शिक्षक पद रिक्त हैं। सोलह शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। विधि विभाग में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। अन्य विषयों में केवल एक या दो पद रिक्त हैं। शिक्षकों की मांग के संबंध में प्रक्रिया के तहत समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

- प्रो. डॉ. संजय सिंह, प्राचार्य, एमएमएच महाविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव हुए हैं। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से अब वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। आंतरिक परीक्षाएँ, मौखिक परीक्षाएँ और अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। इससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ गया है, लेकिन नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

- प्रो. डॉ. कमलेश भारद्वाज, प्राचार्य, एसडी कॉलेज

शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ शोध कार्य भी करना पड़ता है। शोध छात्रों को शोध निदेशक नहीं मिल पाते। शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ने से स्वाभाविक रूप से छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, तो नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

-प्रो. डॉ. यूपी सिंह, प्राचार्य, एलआर कॉलेज, साहिबाबाद



