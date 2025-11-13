नई शिक्षा नीति में बदलाव के बावजूद शिक्षकों का संकट बरकरार, क्या हैं समस्याएं?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बदलाव हुए हैं, जैसे सेमेस्टर प्रणाली और अतिरिक्त विषय। इससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें परीक्षा और अन्य गतिविधियों में अधिक समय देना पड़ता है। गाजियाबाद के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
दीपा शर्मा, गाजियाबाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया है। पारंपरिक स्नातक पाठ्यक्रम अब सेमेस्टर में संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, स्नातक पाठ्यक्रमों की संख्या तीन मुख्य विषयों से बढ़ाकर तीन अतिरिक्त विषय कर दी गई है। पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सेमेस्टर-वार पाठ्यक्रम के कारण, वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।
आंतरिक परीक्षाएँ और मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। शिक्षकों को अन्य कार्य भी सौंपे जाते हैं। परिणामस्वरूप, कार्यभार काफी बढ़ गया है, फिर भी जिले के सहायता प्राप्त महाविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जिले में कुल नौ सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, जिनमें से सभी शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं।
कॉलेज प्राचार्यों का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के पीरियड बढ़ा दिए गए हैं, जिससे उनका कार्यभार बढ़ गया है। शिक्षक अब पहले की तुलना में परीक्षा संबंधी कार्यों में अधिक व्यस्त हैं। उन्हें परीक्षा ड्यूटी और फिर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम सौंपा जाता है। आंतरिक परीक्षाएँ भी दो बार आयोजित की जाती हैं, जिससे शिक्षकों की व्यस्तता और बढ़ जाती है।
तीन मुख्य विषयों के साथ तीन अतिरिक्त विषय भी संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में तीन मुख्य विषयों के साथ-साथ तीन अतिरिक्त विषय भी शामिल हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में तीन मुख्य विषय, एक लघु विषय, एक सह-पाठ्यचर्या और एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं।
इससे अब विषयों की संख्या तीन बढ़ गई है। इन लघु पाठ्यक्रमों में, छात्र अपने प्रमुख विषय के अलावा, कॉलेज में उपलब्ध किसी भी पाठ्यक्रम से अपनी रुचि का विषय चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बीए छात्र की रुचि कानून में है, तो वह कानून पाठ्यक्रम से किसी एक विषय को लघु विषय के रूप में चुन सकता है।
|महाविद्यालय
|स्वीकृत पद
|कार्यरत
|रिक्त सीटें
|एमएमएच महाविद्यालय
|161
|131
|30
|एसडी महाविद्यालय
|37
|20
|17
|गिन्नी देवी महाविद्यालय
|22
|10
|12
|वीएमएलजी
|42
|27
|15
|एलआर महाविद्यालय
|37
|20
|17
|एमएम महाविद्यालय
|82
|66
|16
महाविद्यालय में कुल 30 शिक्षक पद रिक्त हैं। सोलह शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। विधि विभाग में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है। अन्य विषयों में केवल एक या दो पद रिक्त हैं। शिक्षकों की मांग के संबंध में प्रक्रिया के तहत समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।
- प्रो. डॉ. संजय सिंह, प्राचार्य, एमएमएच महाविद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव हुए हैं। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से अब वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। आंतरिक परीक्षाएँ, मौखिक परीक्षाएँ और अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं। इससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ गया है, लेकिन नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है।
- प्रो. डॉ. कमलेश भारद्वाज, प्राचार्य, एसडी कॉलेज
शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ शोध कार्य भी करना पड़ता है। शोध छात्रों को शोध निदेशक नहीं मिल पाते। शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ने से स्वाभाविक रूप से छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि महाविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, तो नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
-प्रो. डॉ. यूपी सिंह, प्राचार्य, एलआर कॉलेज, साहिबाबाद
