गाजियाबाद: छात्र की मौत पर नंदग्राम थाने का घेराव, MCA स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने की मांग
गाजियाबाद के नंदग्राम में एमसीए छात्र वतन राणा की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने नंदग्राम थाने का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वतन की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि दरवाजा बाहर से बंद होने के बावजूद वतन ने आत्महत्या कैसे की, यह संदेहास्पद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। 26 नवंबर को नंदग्राम में फांसी पर लटके मिले MCA स्टूडेंट वतन राणा के परिवार ने नंदग्राम थाने का घेराव कर लिया है। परिवार ने नंदग्राम पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है।
स्टूडेंट के पिता का कहना है कि जब दरवाजा बाहर से बंद था तो स्टूडेंट ने सुसाइड क्यों किया। पुलिस ने अभी तक वतन की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट नहीं किया है। उसके दो दोस्तों से पूछताछ की गई है। पुलिस परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है।
अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।