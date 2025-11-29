गाजियाबाद: छात्र की मौत पर नंदग्राम थाने का घेराव, MCA स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने की मांग 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। 26 नवंबर को नंदग्राम में फांसी पर लटके मिले MCA स्टूडेंट वतन राणा के परिवार ने नंदग्राम थाने का घेराव कर लिया है। परिवार ने नंदग्राम पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है।

स्टूडेंट के पिता का कहना है कि जब दरवाजा बाहर से बंद था तो स्टूडेंट ने सुसाइड क्यों किया। पुलिस ने अभी तक वतन की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट नहीं किया है। उसके दो दोस्तों से पूछताछ की गई है। पुलिस परिवार को समझाने की कोशिश कर रही है।