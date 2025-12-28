मुरादनगर में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, शरीर पर जगह-जगह मिले चोट के निशान कर रहे हत्या का इशारा

जागरण संवाददाता, मुरादनगर। मुरादनगर थानाक्षेत्र में रविवार को एक खेत में यवुक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद लाश को खेत में फेंक कर हत्यारे फरार हो गए हैं। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पुलिस ने पंचनामा करने के साथ ही आस-पास से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ की जा रही है।