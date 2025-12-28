मुरादनगर में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, शरीर पर जगह-जगह मिले चोट के निशान कर रहे हत्या का इशारा
मुरादनगर में एक खेत में रविवार को एक युवक का शव मिला, जिस पर चोट के निशान थे। पुलिस को यह हत्या का मामला लग रहा है, आशंका है कि हत्या कर शव को खेत में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादनगर। मुरादनगर थानाक्षेत्र में रविवार को एक खेत में यवुक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद लाश को खेत में फेंक कर हत्यारे फरार हो गए हैं। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पुलिस ने पंचनामा करने के साथ ही आस-पास से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों से मृतक के बारे में पूछताछ की जा रही है।
शुरुआती जांच में पुलिस को वारदात वाली जगह से एक खून से सना हथौड़ा भी बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि हथौड़े से ही सिर पर वार करके इस हत्या को अंजाम दिया गया है। शव की शिनाख्त होने के बाद ही इस जघण्य कांड के बारे में और जानकारी सामने आएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।