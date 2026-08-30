गाजियाबाद में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष का कारण, एक किसान की मौत; पांच घायल

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में मामूली बात को लेकर विवाद में रविवार देर शाम दाे पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। इसमें किसान की मौत हो गई। इसके अलावा दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना क्षेत्र के कन्नौजा गांव में देवेंद्र शर्मा (57) अपने परिवार के साथ रहते थे। रविवार शाम को देवेंद्र अपने भतीजे अंकित के साथ किसी काम से जा रहे थे। घर से निकलते ही उनके भतीजे और गली में रहने वाले युवक के बीच कहासुनी हो गई। दूसरे पक्ष का युवक उसके नाम के आगे भैया न लगाने पर गाली देने लगा।

लात-घूसों और लाठी-डंडों से हमला इस बात पर दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लात-घूसों और लाठी-डंडों से हमला किया। संघर्ष के चलते गली में अफरातफरी मच गई। इस बीच दूसरे पक्ष के लोग गांव के एक हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों को बुला लिया।

हिस्ट्रीशीटर ने मौके पर पहुंचे ही धारदार हथियारों से हमला शुरु कर दिया, जिसके चलते देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजन ने देवेंद्र को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गए। इसके अलावा अंकित और उसका भाई रिशांत भी गंभीर रूप से घायल हुए है। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

आरोपित हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी फरार संघर्ष के बाद से आरोपित हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी फरार चल रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जरूरी साक्ष्य मौके से जुटाए। डीसीपी ग्रामीण समेत पुलिस के आलाअधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। खबर लिखे जाने पर कोई शिकायत थाने में नहीं दी गई है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है।