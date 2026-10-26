दैनिक जागरण की खबर के बाद सीएचसी मुरादनगर में शुरू हुए रात्रि कालीन सिजेरियन प्रसव

मदन पांचाल, गाजियाबाद। रात्रि कालीन सिजेरियन प्रसव न होने और महिलाओं को रेफर करने को लेकर दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित की गई खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं।

इसी क्रम में देहात क्षेत्र में भी सिजेरियन प्रसव शुरू कर दिए गए हैं। रविवार देर रात को सीएचसी मुरादनगर में गंभीर हालत में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पहुंची दो महिलाओं का सुरक्षित सिजेरियन प्रसव कराया गया है।

जच्चा-बच्चा एकदम स्वस्थ

सीएचसी मुरादनगर के प्रभारी डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि इनमें एक महिला अबूपुर की है तो दूसरी खिंदोड़ा गांव से आई थी। दोनों जच्चा-बच्चा एकदम स्वस्थ है और सीएचसी पर ही भर्ती है। अगले दो दिन तक इनको भरती रखा जाएगा।

डासना की स्थिति सबसे खराब बता दें कि सीएचसी के अलावा जिला स्तरीय अस्पतालों में पिछले छह महीने से सिजेरियन प्रसव बंद पड़े हैं।समीक्षा के बाद शासन स्तर से जारी की गई रिपोर्ट में लोनी और डासना की स्थिति सबसे खराब पाई गई थी।