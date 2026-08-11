गाजियाबाद: एम-परिवहन एप में तकनीकी खामी, डिजिटल आरसी के लिए भटक रहे वाहन मालिक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एम-परिवहन एप में तकनीकी खामी के चलते वाहन मालिकों को डिजिटल आरसी डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है। एप पर वाहन का विवरण दर्ज करने के बाद वर्चुअल आरसी डाउनलोड नहीं हो पा रही है।

इससे वाहन मालिकों को हार्ड कापी आरसी समेत दस्तावेज साथ रखने पड़ रहे हैं। लोनी निवासी विजय शर्मा ने बताया कि पहले एप पर आरसी का विवरण उपलब्ध था, लेकिन अब डाटा नहीं दिख रहा है।

जल्द समस्या होगी दूर

विजय नगर निवासी प्रदीप त्यागी के मुताबिक कुछ दिन पहले आरसी एप पर दिखाई दे रही थी, मोबाइल से इसका डाटा हट गया। दोबारा डाउनलोड करने पर आरसी नहीं मिली।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मंत्रालय स्तर से एप में अपडेट का कार्य चल रहा है। इसी कारण फिलहाल डिजिटल आरसी डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। जल्द समस्या दूर होने की उम्मीद है।

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