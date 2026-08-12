मोदीनगर: 15 वर्षीय किशोरी से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पेट दर्द पर हुआ खुलासा; आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, निवाड़ी(मोदीनगर)। गाजियाबाद से सटे मोदीनगर के निवाड़ी थाना क्षेत्र के एक कस्बे में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अब किशोरी गर्भवती हुई तो स्वजन को घटना के बारे में पता चला।

आरोपित पड़ोस में ही रहता है। उसने दुष्कर्म की शिकायत करने पर किशोरी को हत्या की धमकी दी थी। इसलिए घबराकर किशोरी शांत हो गई। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

एक कस्बे के व्यक्ति के मुताबिक, उनकी 15 वर्षीय बेटी एक स्कूल की छात्रा हैं। दो दिन पहले किशोरी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में दर्द के साथ उल्टी होनी लगी। इस पर स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचें। जहां चिकित्सकों ने बताया कि किशोरी दो महीने की गर्भवती हैं। इतना सुन स्वजन के होश उड़ गए। दो महीने पहले हुआ दुष्कर्म उन्होंने किशोरी से सख्ती से पूछा तो पता चला कि एक आरोपित पड़ोसी काफी समय से किशोरी को तंग कर रहा था। दो महीने पहले वह घर पर थी। स्वजन किसी काम से बाहर गए थे।