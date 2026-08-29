नशे में टल्ली पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा, वर्दी में ही जमीन पर रेंगते आया नजर; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली मेरठ मार्ग पर हरमुखपुरी कॉलोनी के पास नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी ने इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा किया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने संभालने की कोशिश की। लेकिन वह शांत नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

अलग-अलग 5 वीडियो वायरल

पुलिसकर्मी के अलग-अलग 5 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जो बृहस्पतिवार रात 12 बजे के बताए जा रहे हैं।

जमीन पर लेटा पुलिसकर्मी

वीडियो में यूपी पुलिस की वर्दी में एक पुलिसकर्मी बाइक पर नशे में धुत दिख रहा है। नशे में धुत पुलिसकर्मी झूमता हुआ बाइक समेत सड़क पर गिर जाता है। कभी वह सड़क पर लेट जाता है और कभी रेंगने लगता है।