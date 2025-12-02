250 रुपये और थप्पड़, फिर फैक्ट्री में मिला कंकाल..., बस एक गलती कर दी वरना कभी न पकड़ा जाता अनिल का कातिल!

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। हापुड़ रोड पर बंद पड़ी मोदीपोन फैक्ट्री परिसर में मिले कामगार अनिल के कंकाल की घटना का मोदीनगर पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश कर दिया। शराब के 250 रुपये मांगने पर अनिल ने आरोपी रोहित को थप्पड़ मार दिया था। जिससे गुस्से में आकर रोहित ने लाठी से अनिल के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए थे। मौके पर ही अनिल की मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे में हत्या में प्रयुक्त खून से सनी लाठी बरामद हो गई है। अनिल की पत्नी की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। मोदीनगर के गांव गदाना के अनिल कुमार कामगार थे। पत्नी व तीन बच्चों के साथ रहते थे।

आरोपी राेहित चौधरी मोदीनगर के ही गांव रोरी का रहने वाला है। वह भी अनिल के साथ मजदूरी करता है। 12 नवंबर को उन्हें काम नहीं मिला। इसलिए वे शराब पीने के लिए चले गए। अनिल ही रोहित को बंद पड़ी मोदीपोन फैक्ट्री में टूटी खिड़की के सहारे लेकर गया था।

रोहित ने 500 रुपये की शराब खरीदी। शराब पीने के बाद रोहित ने अनिल से शराब के 250 रुपये मांगे, लेकिन अनिल ने मना कर दिया। रोहित ने दबाव बनाया तो अनिल ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिसपर रोहित भड़क गया और पास में पड़ी लाठी से अनिल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद रोहित अनिल का मोबाइल लेकर फरार हो गया।

नहीं रखता था मोबाइल... बस एक गलती कर दी मामले में पुलिस ने इनपुट व इलेक्ट्राॅनिक सर्विलांस पर काम किया। 13 नवंबर को मोदीनगर थाने में अनिल की गुमशुदगी दर्ज हुई। आरोपी रोहित मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था। ऐसे में अनिल की काॅल डिटेल में उसकी एक भी काल नहीं थी। इसलिए शुरुआत में उसपर शक नहीं गया।

लेकिन रोहित ने घटना के कुछ ही दिन बाद अनिल के मोबाइल से अपनी बहन को काॅल कर दी। ऐसे में पुलिस की जांच में यह नंबर संदिग्ध मिला। पुलिस कालर के पास पहुंची तो रोहित के बारे में पता चला। पुलिस ने राेहित को हिरासत में लेकर पूछताछ तो घटना का पर्दाफाश हुआ। रोहित की निशानदेही पर ही कंकाल बरामद हुआ।