    मोदीनगर तहसील में लेखपालों का फतेहपुर घटना के विरोध में धरना, SIR कार्य में शोषण का आरोप

    By Vikas Verma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:25 AM (IST)

    मोदीनगर तहसील में लेखपालों ने फतेहपुर की घटना के विरोध में धरना दिया। उन्होंने SIR कार्य में शोषण का आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। लेखपालों ने अधिकारियों पर अत्यधिक काम लेने और पर्याप्त संसाधन न देने का आरोप लगाया।

    मोदीनगर तहसील में धरने पर बैठे लेखपाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। फतेहपुर जिले में लेखपाल द्वारा आत्महत्या करने से गुस्सा मोदीनगर तहसील के लेखपालों ने शुक्रवार को तहसील परिसर में धरना दिया। वे दरी बिछाकर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। सरकार व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह करीब साढ़े 11 बजे लेखपाल मोदीनगर तहसील पहुंचें।

    उन्होंने कहा कि एसआईआर में लेखपालों का शोषण किया जा रहा है। एसआईआर काे लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न के चलते ही फतेहपुर जिले में लेखपाल सुधीर ने आत्महत्या की थी। इसलिए वहां के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया जाना चाहिए।

    साथ ही एसआईआर की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। लेखपालों की मांग है कि एसआईआर कार्य में उन्हें एक महीने के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाए। इस दौरान लेखपालों ने कहा कि एसआईआर का डाटा आनलाइन दर्ज किया जाता है। लेकिन साइट के सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं। ऐसे में लेखपालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।