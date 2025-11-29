मोदीनगर तहसील में लेखपालों का फतेहपुर घटना के विरोध में धरना, SIR कार्य में शोषण का आरोप

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। फतेहपुर जिले में लेखपाल द्वारा आत्महत्या करने से गुस्सा मोदीनगर तहसील के लेखपालों ने शुक्रवार को तहसील परिसर में धरना दिया। वे दरी बिछाकर तहसील परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। सरकार व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह करीब साढ़े 11 बजे लेखपाल मोदीनगर तहसील पहुंचें।

उन्होंने कहा कि एसआईआर में लेखपालों का शोषण किया जा रहा है। एसआईआर काे लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न के चलते ही फतेहपुर जिले में लेखपाल सुधीर ने आत्महत्या की थी। इसलिए वहां के अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया जाना चाहिए।