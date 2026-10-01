गाजियाबाद में लापता लैब अटेंडेंट पवन शर्मा की मौत का रहस्य गहराया, बिसरा रिपोर्ट से खुलेगा राज

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में 8 दिन से लापता लैब अटेंडेंट पवन शर्मा के शव का बुधवार को पोस्टमॉर्टम हुआ, जिसमें मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए बिसरा सैंपल लेकर जांच के लिए फोरेसिंक लैब भेजा गया है।

बिसरा रिपोर्ट आने पर ही अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पोस्टमॉर्टम में मौत से पहले कोई चोट या धारदार हथियार से वार का निशान सामने नहीं आया है। परिजन अब भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस को बिसरा रिपोर्ट का इंतजार है।

शाम तक घर नहीं आए मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के गांव बखरवा के 42 वर्षीय पवन शर्मा मोदीनगर के ही एक शिक्षण संस्थान में लैब अटेंडेंट की नौकरी करते थे। पत्नी अमरीता, दो व बेटी के साथ रहते थे। 21 सितंबर की सुबह पवन ड्यूटी जाने के लिए ही घर से निकले थे। लेकिन शाम तक भी घर नहीं आए। उनका मोबाइल भी बंद हो गया। उसी दिन बेटे तुषार की तरफ से थाने में शिकायत दी गई।

शव को बुरी तरह नोंचा पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तभी से तलाश में जुटी थी। मंगलवार सुबह बखरवा गांव के खेत में पवन का शव मिला। शव को पशुओं ने बुरी तरह नोंच रखा था। पेट के अलावा सिर, पैर, हाथ सभी जगहों से कंकाल दिख रहा था। घटनास्थल से जहरीले पदार्थ की डिब्बी मिली थी।