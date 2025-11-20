ठेला लगाने के विवाद में मारपीट के बाद घायल हुए बुजुर्ग की मौत, गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर की तोड़फोड़

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में आठ नवंबर को मारपीट में घायल बुजुर्ग नैन सिंह की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। गुस्साए स्वजन ने आरोपितों के घर में तोड़फोड़ व पथराव कर दिया। सूचना पर पुलिस दौड़ी और किसी तरह स्वजन को समझाकर शव पोस्टमार्टम को भेजा।

मारपीट की धाराओं में दर्ज मुकदमे को पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर संबंधित धारा में तरमीम करने की तैयारी में है। गांव सीकरी खुर्द के नैन सिंह गांव में ही अंडे की ठेली लगाने का काम करते थे। आठ नंवबर को ठेली लगाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोपितों ने लाठी-डंडे से पीटकर उन्हें गंभीर रुप से घायल कर दिया।

इलाज के दौरान हुई मौत मामले में नैन सिंह के बेटे की शिकायत पर मोदीनगर पुलिस ने रोकी,विशाल,अमित,अंकित ,रवि,रिंकू व बब्लू पर केस दर्ज किया। तभी से नैन सिंह का अस्पताल में उपचार चल रहा था। बृहस्पतिवार को नैन सिंह को स्वजन अस्पताल से घर लेकर आये। कुछ ही देर बाद उनकी हालत फिर बिगड़ गई। स्वजन उन्हें मोदीनगर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौत से गुस्साए बुजुर्ग के स्वजन आरोपितों के घर पहुंचे और हंगामा करने लगे। घर पर पथराव तक कर दिया। आरोपित पक्ष ने किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई। हंगामे की सूचना पर मोदीनगर एसएचओ अरविंद मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी कहासुनी भी हुई। काफी देर तक पुलिस और स्वजन के बीच कहासुनी होती रही।

पुलिस ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया हंगामा बढ़ने की स्थिति को भांपते हुए आसपास की चौकियों से पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। इसके बाद लोग महामाया देवी पुलिस चौकी पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। पुलिस किसी तरह मामला शांत कराने में कामयाब हो सकी। पुलिस ने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी कराने का आश्वासन दिया।