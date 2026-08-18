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दिल्ली में एमसीडी कर्मी की हत्या के बाद खोड़ा में बवाल, परिजनों ने की मुआवजे की मांग

By Ajay Saxena Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 06:12 PM (IST)

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में खोड़ा निवासी एक एमसीडी कर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव खोड़ा पहुंचने पर परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर छह घंटे तक हंगामा किया, जो 10 लाख रुपये और नौकरी के आश्वासन पर शांत हुआ।

HighLights

  1. दिल्ली में खोड़ा निवासी एमसीडी कर्मी की चाकू मारकर हत्या।

  2. परिजनों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर किया हंगामा।

  3. 10 लाख रुपये और नौकरी के आश्वासन पर शांत हुआ विरोध।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रविवार को खोड़ा में रहने वाले युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को कर्मचारी का शव उनके घर पहुंचा। जिसके बाद स्वजन और अन्य लोगों ने आरोपित का एनकाउंटर और परिवार को आर्थिक मदद की मांग करते हुए हंगामा किया। 10 लाख रुपये और नौकरी का आश्वासन मिलने पर छह घंटे चला हंगामा शांत हो सका।

खोड़ा के कला एन्क्लेव निवासी अनिल कुमार (26) दिल्ली एमसीडी में कार्यरत थे। रविवार को उनकी दिल्ली त्रिलोकपुरी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की मानेें तो उनकी हत्या अवैध संबंधों के शक में एक महिला के पति ने की थी। वारदात से गुस्साए स्वजन ने दिल्ली में हंगामा किया था। मंगलवार को मृतक का शव खोड़ा लाया जाना था।

एक करोड़ रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग

दिल्ली पुलिस ने वहां हुए हंगामे की जानकारी देते हुए गाजियाबाद पुलिस को शव लाने की सूचना दी थी। सूचना के आधार पर मंगलवार अलसुबह कई थानों का पुलिस फोर्स खोड़ा में तैनात किया गया। करीब छह बजे शव खोड़ा लाया गया। शव देखने के बाद स्वजन ने हंगामा काटा। स्वजन ने आरोपित के एनकाउंटर व स्वजन को एक करोड़ रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की।

मांग पूरी न हो जाने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही। करीब छह घंटे मनाने का सिलसिला चला। एसीपी सूर्यबली मौर्स ने बताया कि दिल्ली पुलिस से बातचीत कर ठेकेदार से 10 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने पर सहमति बनी। जिसके बाद दोपहर करीब 12 बजे शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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