थाईलैंड में चीते के पंजे से खरोंच: 5 साल की बच्ची हुई सिस्टमेटिक इंफेक्शन का शिकार, मैक्स अस्पताल ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने थाईलैंड गई पांच साल की बच्ची पर चिड़ियाघर में चीते को देखते हुए उसके पंजे से खरोंच लग गई।

शुरुआत में परिवार के लोगों ने इसे सामान्य समझा लेकिन बाद में मामूली चोट सिस्टमेटिक इंफेक्शन में बदल गई, जिससे बच्ची की हालत गंभीर होती गई।

उसे सेप्सिस, खतरनाक रूप से कम ब्लड प्रेशर, फेंफड़ों में फ्लूड जमा होने और शरीर में गंभीर इंफ्लामेटरी रिस्पांस जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा।

थाईलैंड के स्थानीय अस्पताल में परिवार के लोग बच्ची को ले गए, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। भारत लौटने पर बच्ची का इलाज मैक्स अस्पताल में कराया गया।

अस्पताल पहुंची तो हालत थी गंभीर

अस्पताल की पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के विशेषज्ञों की मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ने उसका इलाज संभाला। डॉ. प्रियंका सिन्हा ने बताया कि अस्पताल लाने पर बच्ची की हालत बेहद गंभीर थी।

उसे पिछले दो दिनों से तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी और पेट में तेज दर्द था। इसके साथ ही उसके शरीर पर लाल चकते फैल गए थे, जो पहले जांघों पर दिखाई दिए और फिर चेहरे तथा शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल गए। उसकी आंखों में भी लालिमा थी।

उसका ब्लड प्रेशर बेहद कम था, हार्ट रेट 162 बीट प्रति मिनट तक पहुंच गया था और हाथ-पैर ठंडे पड़ गए थे। अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया। ऐसे हुआ इलाज बच्ची के ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन को स्थिर किया और इंफेक्शन को नियंत्रित कर, शरीर में इंफ्लामेटरी रिस्पांस को संभाला। इलाज से बच्ची की हालत में सुधार होने लगा। अस्पताल में पांचवें दिन उसकी हालत अचानक फिर बिगड़ गई। उसका आक्सीजन लेवल, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आई। मेडिकल टीम ने तुरंत एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को और तेज किया और इंफेक्शन और गंभीर इंफ्लामेशन को नियंत्रित किया।