45 करोड़ की लागत से गाजियाबाद में तैयार हो रहा 6 लेन का नया रेल ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 44.95 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन का रेल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है।

इसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। प्राधिकरण की इस परियोजना के तहत योजना के बी-ब्लाक से आरओबी का निर्माण चल रहा है, जिसकी लंबाई करीब 500 मीटर है।

आरओबी के निर्माण पूरा होने के बाद एनपीआर रोड को मेरठ रोड से जोड़ने और मधुबन-बापूधाम से एनएच-58 तक आवागमन आसान होगा। मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि आरओबी का निर्माण 45 मीटर चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित है।

कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद

छह लेन का होने से इस मार्ग पर यातायात संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना से मधुबन-बापूधाम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर संपर्क मार्ग मिलेगा।