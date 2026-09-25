'रिश्तेदारों को भी घर बुलाने में आती है शर्म', लोनी की इस कॉलोनी में नालियों के पानी ने किया लोगों का जीना मुहाल

संवाद सहयोगी, लोनी। सरल कुंज कॉलोनी में नालियां जाम होने से गंदा पानी गलियों में बह रहा है। इसके चलते आवाजाही प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि नालियों की सफाई न होने से घर के बाहर गंदगी फैल रही है और कॉलोनी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।

लोगों का आरोप है कि यहां जलभराव वाली जगहों पर न एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है और न ही फागिंग हो रही है। समस्या से करीब 100 परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका टैक्स वसूलता है, लेकिन जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।

बच्चे, बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गंदगी से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बना है। नगर पालिका के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है।