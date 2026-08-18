लोनी: 8 साल से बदहाल बंथला नहर मार्ग, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क; किसानों और ग्रामीणों का निकलना हुआ मुश्किल

हरिशंकर शर्मा, लोनी। लोनी के शकलपुरा सिरौली, मेवला भट्टी, सिखरानी, कोतवाल पुर बंथला गांवों को जोड़ने वाला नहर मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है।

आठ वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जिससे सड़क उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर हो गड्ढों में पानी जमा होने पैदल निकलना भी मुश्किल है।

कई बार दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। क्षेत्र के किसानों की आजीविका इस मार्ग पर निर्भर है, लेकिन सड़क की दुर्दशा से किसानों को अपनी उपज घर तक लाने में परेशानी से गुजरना पड़ रहा है।

सिरौली निवासी नरेंद्र, मेवला भट्ठी के हरेंद्र, सिखरानी के यशपाल, बंथला के संजीव और कोतवालपुर के धर्मेंद्र ने बताया कि रास्ता इतना खराब है कि ट्रैक्टर ट्राली तक निकलना मुश्किल हो गया है।

कीचड़ और गड्ढों से रास्ता बना खतरा

वर्षा के बाद जगह-जगह कीचड़ और गहरे गड्ढों से यह मार्ग खतरनाक बन चुका है। सड़क के दोनों ओर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियों ने रास्तों को सकरा कर दिया है। इससे सामने से आने वाले राहगीरों को निकलने में दिक्कत होती है।

कई बार फसल से भरी ट्राली गड्ढों के कारण पलटने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।