लोनी: 8 साल से बदहाल बंथला नहर मार्ग, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क; किसानों और ग्रामीणों का निकलना हुआ मुश्किल
लोनी का बंथला नहर मार्ग आठ वर्षों से बदहाल है, जिससे गड्ढों और कीचड़ के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है।
HighLights
बंथला नहर मार्ग आठ वर्षों से बदहाल, गड्ढों से भरा।
किसानों को फसल ले जाने में भारी परेशानी हो रही।
ग्रामीणों और दुपहिया वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का खतरा।
हरिशंकर शर्मा, लोनी। लोनी के शकलपुरा सिरौली, मेवला भट्टी, सिखरानी, कोतवाल पुर बंथला गांवों को जोड़ने वाला नहर मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है।
आठ वर्षों से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जिससे सड़क उखड़कर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क पर हो गड्ढों में पानी जमा होने पैदल निकलना भी मुश्किल है।
कई बार दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। क्षेत्र के किसानों की आजीविका इस मार्ग पर निर्भर है, लेकिन सड़क की दुर्दशा से किसानों को अपनी उपज घर तक लाने में परेशानी से गुजरना पड़ रहा है।
सिरौली निवासी नरेंद्र, मेवला भट्ठी के हरेंद्र, सिखरानी के यशपाल, बंथला के संजीव और कोतवालपुर के धर्मेंद्र ने बताया कि रास्ता इतना खराब है कि ट्रैक्टर ट्राली तक निकलना मुश्किल हो गया है।
कीचड़ और गड्ढों से रास्ता बना खतरा
वर्षा के बाद जगह-जगह कीचड़ और गहरे गड्ढों से यह मार्ग खतरनाक बन चुका है। सड़क के दोनों ओर उगी बड़ी बड़ी झाड़ियों ने रास्तों को सकरा कर दिया है। इससे सामने से आने वाले राहगीरों को निकलने में दिक्कत होती है।
कई बार फसल से भरी ट्राली गड्ढों के कारण पलटने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया तो फसलों को मंडी तक पहुंचाना भी चुनौती बन जाएगा।
ग्रामीणों ने मांग की है कि बंथला नहर मार्ग का शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके और ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो।
सड़क पर हो गड्ढों में पानी जमा होने से पैदल निकलना भी मुश्किल है। कई बार दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। सड़क की खराब हालत के कारण फसलों को खेतों से बाहर निकाल घर या मंडी ले जाना मुश्किल हो रहा है।
-संजीव कुमार, ग्रामीण
मार्ग के दोनों तरफ उगी झाड़ियों के कारण मार्ग संकरा होने से शाम के समय दृश्यता भी कम हो जाती है जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। आये दिन हादसे होते हैं।
-दिनेश कुमार, ग्रामीण
यह मार्ग क्षेत्र के कई गांवों व जिला बागपत को जोड़ने के साथ सैकड़ों किसानों के खेतों में आवाजाही का एक मात्र रास्ता है। फरवरी में हुई बोर्ड बैठक में इसे प्रमुखता से उठाया था । लेकिन उस बैठक में सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी मौजूद न होने निर्माण कार्य नहीं हो सका। प्रशासन को प्राथमिकता से यहां सड़क निर्माण करवाना चाहिए।
-अंशु मावी, जिला पंचायत सदस्य
मामला संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द ही बंथला नहर का निर्माण कराया जाएगा। जिससे ग्रामीणों और किसानों को आवाजाही में परेशानी न हो।
-दीपक सिंघनवाल, उपजिलाधिकारी लोनी
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