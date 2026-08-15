बारिश में डूबी सड़क, गड्ढों में गुम हुई सुरक्षा; दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर जलभराव से बढ़ी परेशानी

संवाद सहयोगी, लोनी। गुलाब वाटिका कालोनी के सामने दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर वर्षा का पानी जमा होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है।

कई दिनों से जलजमाव बने रहने के कारण कॉलोनी वासी, स्कूली बच्चों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को पानी के बीच होकर गुजरना पड़ता है। मार्ग पर जलभराव और गड्ढे होने से दोपहिया वाहनों को गुजरने में दुर्घटना होने का डर बना रहता है।

कालोनीवासियों सुमित, सतीश, अनिल, माया, आकांक्षा, मुकेश आदि ने बताया कि सड़क पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढों में वर्षा का पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता।

इससे हादसों का खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक परेशानी विद्यालय जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। जल जमाव से सड़क की हालत लगातार खराब हो रही है और गड्ढे भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले होती थी मरम्मत लेकिन अब... लोगों का कहना है कि पहले वर्षा के मौसम में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों की मरम्मत करवाई जाती थी, लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अभी तक अधिकांश स्थानों पर मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है।