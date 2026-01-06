शराब पीने के बाद हुआ था विवाद, दोस्त और चचेरे भाई ने मफलर से गला घोंटकर की थी किशोर की हत्या

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में रविवार को खेत में मिले किशोर की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। किशोर की हत्या शराब पीने के बाद हुए विवाद में चचेरे भाई व दोस्त ने मफलर से गला घोंटकर कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से हत्या में प्रयुक्त मफलर बरामद कर लिया है। मौके से मिली शराब की बोतलों के क्यूआर कोड को स्कैन कर पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर आरोपितों की पहचान की।

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मामले में पुलिस ने मृतक 17 वर्षीय आकाश के चचेरे भाई बादल और उसके साथी चिंटू को गिरफ्तार किया है। एसीपी ने बताया कि शव ऐसे स्थान पर मिला कि आसपास न कोई सीसीटीवी फुटेज था और न ही कोई चश्मदीद। मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी।

पुलिस ने घटनास्थल के पास मिली शराब की बोतल कब्जे में ली और उनका क्यूआर कोड स्कैन कर जिस ठेके से शराब खरीदी गई थी वहां तक पहुंची। वहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने मृतक और आरोपितों की पहचान की। इसके बाद मामले में मृतक मेवला भट्ठी निवासी मृतक आकाश के पिता ने आरोपितों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि किशोर आकाश शनिवार शाम को चचेरे भाई बादल और दोस्त चिंटू के साथ गांव से शराब पीने के लिए आया था। तीनों ने शकलपुरा गांव के पास स्थित देशी शराब के ठेके से शराब के खरीदी और तीनों चिरोड़ी रोड के पास स्थित सब्जी के खेत में बैठकर शराब पीने लगे।

शराब पीने के बाद किसी बात को आकाश व चिंटू के बीच नोकझोंक और हाथापाई हो गई। बादल ने दोनों को अलग कराया। अलग होने पर नशे में आकाश ने बादल का गला पकड़ कर दबाना शुरू कर दिया तो चिंटू ने उसे पीछे से मफलर से उसका गला दबा दिया। जिससे आकाश बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा।