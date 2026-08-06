लोनी में बंदरों का खौफ जारी, दो माह में सैकड़ों लोग हुए घायल

हरिशंकर शर्मा, लोनी। पेडों को कटान और वनों के उजड़ने के दुष्परिणाम अब कॉलोनी में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहे हैं। भोजन की तलाश में आबादी के क्षेत्र में घूम रहे बंदरों का आतंक लोनी क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्षेत्र में पिछले दो माह के अंदर बंदरों के हमले से 312 लोग घायल हो चुके है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों ने वन विभाग और नगर पालिका से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

लोनी की इंद्रापुरी, प्रशांत विहार, न्यू विकास नगर, टीला गांव, सिखरानी गांव, शकलपुरा, भूप खेड़ी, धारीपुर, सिरौली, बेहटा आदि गांव समेत कई कालोनियों में इन दिनों सैकड़ों बंदरों का झुंड उत्पात मचा रहा है। अपने ही घर की छत पर जाने से डर रहे लोग बच्चे और बुजुर्ग अपने ही घर की छत और पार्कों पर जाने से कतरा रहे हैं। हालात ये हैं कि इनके आतंक से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है की ये प्रतिदिन घरों की छतों और दुकानदारों के टीन शेड पर उत्पात मचाते हैं।

घरों में रखे गमलों की बागवानी को भी ये बंदर भारी नुकसान पहुंचा रहे है। छतों पर जाने या रास्ते में चलते समय ये बच्चों और बुजुर्गों को काट कर घायल कर देते हैं। कई लोग तो बंदरों के हमले से बचने की कोशिश में गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो चुके हैं।

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पार्कों और गली में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि मंदिर में पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं से ये प्रसाद छीनकर भाग जाते हैं। थोड़ा सा भी विरोध करने पर ये लोगों को काट कर घायल कर देते हैं।

पिछले दो माह में लोनी 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल में 141 व इंद्रापुरी स्थित पीएचसी डिस्पेंसरी में 38, लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 95, चिरौड़ी पीएचसी अस्पताल में 38 घायलों को रैबीज वैक्सीन दी गई। स्थानीय निवासी विक्की भट्ट ने बताया कि कई बार नगरपालिका में शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है।