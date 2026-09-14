लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को विदेशी नंबरों से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को विदेशी नंबर से कॉल कर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वालों ने कहा कि तुम्हारी रेकी कर ली गई है, तुम्हें जल्द ही उड़ा देंगे। हाजी सलमान को तुमने जेल भिजवाया है, तुम्हारा सिर तन से जुदा किया जाएगा। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

लोनी थाना क्षेत्र के गनौली गांव में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर रहते है। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर आठ सितंबर से 12 सितंबर तक अलग अलग देश व विभिन्न नंबरों से काल आई। उन्हें अलग अलग नंबरों से काल कर सिर तन से जुदा कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

विधायक की रेकी कर लेने की बात कही धमकी देने वालों ने कहा कि राम पार्क कॉलोनी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वालों दो आरोपितों को तुम्हारे कारण गोली लगी है। तुम्हारी रेकी कर ली गई है, तुम्हें जल्दी उड़ा देंगे। हाजी सलमान को तुमने जेल भिजवाया है। तुम्हारा सिर तन से जुदा किया जाएगा।

विधायक ने मामले की शिकायत लोनी थाने में देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि उन्हें पूर्व में भी विदेशी नंबरों से काल कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। विधायक का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में कठोर कार्रवाई न किए जाने से आरोपितों के हौसले बुलंद है।