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    'सोचा था बछिया होगी लेकिन...' लोनी के विधायक जी की गाय ने दिया बछड़े को जन्म, चर्चा में आया मामला

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:10 PM (IST)

    लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की गाय ने सेक्स सॉर्टेड कृत्रिम गर्भाधान के बावजूद बछड़े को जन्म दिया, जबकि बछिया की उम्मीद थी। पशुपालन विभाग अब इस अप्रत ...और पढ़ें

    लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। (फाइल फोटो)

    लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. लोनी विधायक की गाय ने सेक्स सॉर्टेड गर्भाधान के बाद बछड़े को जन्म दिया।

    2. बछिया की उम्मीद के बावजूद परिणाम ने सबको चौंकाया।

    3. पशुपालन विभाग अब इस विफलता के कारणों की जांच करेगा।

    अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। पशुपालन विभाग द्वारा सेक्स सॉर्टेड कृत्रिम गर्भाधान योजना संचालित की जा रही है, जिससे कि बछड़े की जगह गाय बछिया को जन्म दे। बछिया की चाह में ही लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी गाय का कृत्रिम गर्भाधान करवाया था, इसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी और विधायक यह तय मान चुके थे कि गाय अब बछिया को ही जन्म देगी लेकिन बुधवार को जब गाय का प्रसव हुआ तो उसने बछड़े को जन्म दिया।

    अब विधायक और पशुपालन विभाग के अधिकारी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर यह कैसे हो गया, कहीं कृत्रिम गर्भाधान के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हो गई।

    नंद किशोर गुर्जर ने साहिवाल नस्ल की गाय पाल रखी

    लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने साहिवाल नस्ल की गाय पाल रखी है। उन्होंने नौ माह पहले गाय का कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए पशुपालन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन गन शार्ट (एआइ गन) में साहिवाल नस्ल के बछड़े का सीमेन डालकर विधायक की गाय का कृत्रिम गर्भाधान किया गया।

    बुधवार दोपहर को विधायक की ओर से फोन कर पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. एसपी पांडे को बताया गया कि उनकी गाय ने बछिया नहीं बल्कि बछड़े को जन्म दिया है। इसके बाद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी भी सोच में पड़ गए।

    कित्सकों से इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा

    उन्होंने लोनी में पशु चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों से इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि सेक्स सार्टेड कृत्रिम गर्भाधान की सफलता का दर 95 प्रतिशत है। पांच प्रतिशत ही ऐसा हो सकता है कि कृत्रिम गर्भाधान के बाद भी गाय बछड़े को जन्म दे दे।

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