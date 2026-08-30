लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को रक्षा बंधन के दिन जान से मारने और बम से उड़ाने की ...और पढ़ें
HighLights
लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को धमकी भरा फोन आया।
कॉलर ने विधायक को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी से भाजपा विधायक को रक्षा बंधन के दिन एक धमकी भरी कॉल आई है। आरोप है कि कॉलर ने उन्हें घर में घुसकर जान से मारने, बम से उड़ा देने और अपशब्द कहे हैं। विधायक के समर्थकों ने लोनी थाना में मामले की शिकायत कर आरोपित कॉलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोनी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।
लोनी भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि कि 28 अगस्त दोपहर को मै चिरौड़ी निवासी अनुराग के साथ बैठा था। इसी दौरान मेरे नंबर पर अनजान व्यक्ति का फोन आया। विधायक ने बताया कि कॉल उठाने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए घर में घुसकर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी।
फोन काटने के बाद कॉलर ने कई बार कॉल किया
आरोप है कि विधायक के फोन काटने के बावजूद कॉलर ने उन्हें कई कॉल की। विधायक द्वारा नाम पूछे जाने पर कॉलर ने विधायक के साथ गाली-गलौज की। जिसके बाद लोनी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले अनुराग ने लोनी थाने में मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
वहीं लोनी विधायक ने बताया कि मोबाइल पर धमकी देने के वाले के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। लोनी प्रभारी एसीपी अमरदीप मौर्य ने बताया कि विधायक समर्थक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
मोबाइल नंबर के आधार पर गरफ्तारी के प्रयास
मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं रक्षा बंधन पर्व पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर को राखी बांध गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की।
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