लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी से भाजपा विधायक को रक्षा बंधन के दिन एक धमकी भरी कॉल आई है। आरोप है कि कॉलर ने उन्हें घर में घुसकर जान से मारने, बम से उड़ा देने और अपशब्द कहे हैं। विधायक के समर्थकों ने लोनी थाना में मामले की शिकायत कर आरोपित कॉलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोनी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपित की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।

लोनी भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि कि 28 अगस्त दोपहर को मै चिरौड़ी निवासी अनुराग के साथ बैठा था। इसी दौरान मेरे नंबर पर अनजान व्यक्ति का फोन आया। विधायक ने बताया कि कॉल उठाने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए घर में घुसकर जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी।

फोन काटने के बाद कॉलर ने कई बार कॉल किया आरोप है कि विधायक के फोन काटने के बावजूद कॉलर ने उन्हें कई कॉल की। विधायक द्वारा नाम पूछे जाने पर कॉलर ने विधायक के साथ गाली-गलौज की। जिसके बाद लोनी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले अनुराग ने लोनी थाने में मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

वहीं लोनी विधायक ने बताया कि मोबाइल पर धमकी देने के वाले के खिलाफ रंगदारी समेत अन्य आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। लोनी प्रभारी एसीपी अमरदीप मौर्य ने बताया कि विधायक समर्थक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है।