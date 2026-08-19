शादी से मना करने पर इंस्टाग्राम पर युवती और परिवार को जान से मारने की धमकी

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के शादी से मना करने पर आरोपित ने इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी।

मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपित ने फोटो इंटाग्राम पर प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी भी दी।

हल्लू कर रहा था बेटी को परेशान

लोनी थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति का कहना है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी को हापुड़ का रहने वाला कृष्णा उर्फ हल्लू परेशान कर रहा है। वह बेटी पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर शादी का दबाव बना रहा है।