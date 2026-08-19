शादी से मना करने पर इंस्टाग्राम पर युवती और परिवार को जान से मारने की धमकी
लोनी थाना क्षेत्र में एक युवती के शादी से इनकार करने पर आरोपी ने इंस्टाग्राम पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
HighLights
युवती ने शादी से इनकार किया, आरोपी ने धमकी दी।
इंस्टाग्राम पर परिवार को जान से मारने की धमकी मिली।
लोनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के शादी से मना करने पर आरोपित ने इंस्टाग्राम पर परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी।
मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपित ने फोटो इंटाग्राम पर प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी भी दी।
हल्लू कर रहा था बेटी को परेशान
लोनी थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति का कहना है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी को हापुड़ का रहने वाला कृष्णा उर्फ हल्लू परेशान कर रहा है। वह बेटी पर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर शादी का दबाव बना रहा है।
आरोप है कि बेटी की इंस्टाग्राम पर फोटो स्टोरी पर लगा बदनाम करने का प्रयास करता है। शादी से मना करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी देता है। एसीपी लोनी राम किशन का कहना है कि मामले में आरोपित पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।