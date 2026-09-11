लोनी में खौफनाक वारदात: 3-4 दिन पुराना गला-सड़ा शव दिल्ली बॉर्डर पर मिला, सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या!

संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक युवक के सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई। शव सीताराम चौक दिल्ली बार्डर पर फेंक दिया।

सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने ट्रोनिका सिटी पुलिस को सूचना दी। ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

रिपोर्ट में भारी वस्तु से सिर पर वार कर हत्या बताई जा रही है। साथ ही पति-पत्नी का आपसी गृहक्लेश भी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इलाइचीपुर की भोला कॉलोनी निवासी विनोद शर्मा (36) अपने परिवार सहित रहते थे। वह मूलरूप से छपरा बिहार के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी प्रियंका, बेटी रितिका, दीपिका, और पांच साल का बेटा कार्तिक हैं। मृतक राजमिस्त्री का काम करते थे।

एसीपी लोनी ने क्या बताया? एसीपी लोनी राम किशन ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने फोन कर पुलिस को सूचना दी कि सीताराम चौक सोनिया विहार दिल्ली बार्डर के निकट एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव देखने में तीन से चार दिन पुराना लग रहा था और गल चुका था। मृतक के स्वजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त विनोद रूप में की। पुलिस पूछताछ में स्वजन ने बताया कि काफी समय से पति-पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था। जिसके चलते पत्नी करीब छह-सात माह पूर्व तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी।