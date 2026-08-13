पत्नी के मायके जाने से टूटा दिल, लोनी में 2 बच्चों के पिता ने फंदा लगाकर दे दी जान
लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में जुबेर (31) नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, पत्नी के मायके जाने और वापस न आने से नार ...और पढ़ें
HighLights
लोनी में जुबेर (31) ने फांसी लगाकर आत्महत्या की।
पत्नी के मायके जाने से नाराज था मृतक जुबेर।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी।
संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में बुधवार रात पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घरेलू कलह में पत्नी के मायके जाने की बात सामने आई है। पुलिस जांच कर रही है।
अल्वी नगर कालोनी निवासी जुबेर (31) परिवार के साथ रहते थे और कामगार थे। परिवार में दो बच्चे पत्नी व तीन भाई है। बुधवार रात जुबेर ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
स्वजन ने लटका हुआ देखकर पुलिस को सूचना दी और फंदे से जुबेर को उतारकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
छह दिन पहले पत्नी गई थी मायके
एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पूछताछ में मृतक के पिता ने बताया कि जुबेर का पत्नी आफरीन से घरेलू विवाद चल रहा था। छह दिन पूर्व हुए विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी।
जुबेर के बुलाने के बाद भी वह वापस नहीं आ रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।