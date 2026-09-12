दबंगों का कहर: लोनी में कार धोने से मना करने पर चक्की संचालक को पीटा, मोपेड की चाबी छीनी और ईंट से वार किया

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की रामेश्वर पार्क कॉलोनी में दीवार से सटाकर कार धोने का विरोध करने पर आरोपितों ने आटा चक्की संचालक के साथ मारपीट की।

आरोप है पुलिस से शिकायत करने जाते देख गाड़ी की चाबी छीन ईंट से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

राजीव गार्डन निवासी लीलू पांचाल ने बताया कि पांच सितंबर की शाम करीब छह बजे वह रामेश्वर पार्क एक्सटेंशन स्थित अपनी आटा चक्की पर थे। इस दौरान विष्णु अपनी कार उनके घर की दीवार से सटाकर धो रहा था।

घर में घुसकर की डंडों से पिटाई

दीवार में पानी जाने से नुकसान की बात कहते हुए उन्होंने कार हटाने को कहा। आरोप है कि इस पर विष्णु राजकुमार, पूजा और तन्नु ने उनके साथ मारपीट की।

आरोप है कि घर में घुसने पर आरोपितों ने घर में घुसकर डंडे से हाथ और कमर पर हमला किया। शिकायत के लिए चौकी जाने के दौरान आरोपितों ने उनकी मोपेड की चाबी छीन ईंट से वार कर घायल कर दिया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।