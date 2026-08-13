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    गाजियाबाद: लोनी के राहुल गार्डन में दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा गिरा, मलबे में दबकर 3 महिलाएं घायल

    By Hari Shankar Sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:35 PM (IST)

    लोनी के राहुल गार्डन कॉलोनी में एक दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे चौक में बैठी तीन महिलाएं ईंट लगने से घायल हो गईं। ...और पढ़ें

    मकान का अगला हिस्सा गिरा। जागरण

    मकान का अगला हिस्सा गिरा। जागरण

    HighLights

    1. लोनी में मकान का अगला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा।

    2. हादसे में तीन महिलाएं ईंट लगने से घायल हो गईं।

    3. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली।

    संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बार्डर क्षेत्र के राहुल गार्डन कालोनी में बृहस्पतिवार सुबह एक दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में चौक में बैठी तीन महिलाएं ईंट लगने से घायल हो गई।

    गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई उसके नीचे नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

    राहुल गार्डन कालोनी में विरेंद्र कुमार 50 वर्ग गज के मकान में रहते है। मकान पर भूतल के साथ पहली मंजिल बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तीन माह पूर्व मकान के प्रथम मंजिल पर धमेंद्र परिवार संग किराए पर आए थे। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले धमेंद्र की सास तीतरी देवी आई थी।

    दुर्घटना के समय कोई कमरों में नहीं था

    बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे वह पास की दुकान पर सामान लेने गए थे। इस दौरान मकान का अगला हिस्सा भर भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि कमरों में कोई मौजूद नहीं था।

    उन्होंने बताया कि मलबा गिरते समय ईंट लगने से पहली मंजिल की चौक में बैठी धमेंद्र की सास तीतरी देवी व पत्नी सुधा और भूतल पर चौक में चाय पी रही उनकी बेटी शिवानी घायल हो गई।

    शोर सुनकर वह और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोग तीनों को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद छ़ट्टी दे दी।

    एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि जांच में मकान के अगले हिस्से में दरार होने व जर्जर होने की बात सामने आई है। पीड़ित द्वारा शिकायत देने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।