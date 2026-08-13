गाजियाबाद: लोनी के राहुल गार्डन में दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा गिरा, मलबे में दबकर 3 महिलाएं घायल

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बार्डर क्षेत्र के राहुल गार्डन कालोनी में बृहस्पतिवार सुबह एक दो मंजिला मकान का अगला हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में चौक में बैठी तीन महिलाएं ईंट लगने से घायल हो गई।

गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई उसके नीचे नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

राहुल गार्डन कालोनी में विरेंद्र कुमार 50 वर्ग गज के मकान में रहते है। मकान पर भूतल के साथ पहली मंजिल बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तीन माह पूर्व मकान के प्रथम मंजिल पर धमेंद्र परिवार संग किराए पर आए थे। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले धमेंद्र की सास तीतरी देवी आई थी।