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गाजियाबाद के लोनी में किशोर की चाकू मारकर हत्या, पुरानी रंजिश बनी वजह

By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:23 PM (IST)

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय विनेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के ...और पढ़ें

17 वर्षीय विनेश की चाकू से गोदकर हत्या। जागरण

17 वर्षीय विनेश की चाकू से गोदकर हत्या। जागरण

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बंद फाटक के पास 17 वर्षीय विनेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह बाजार में टूटी चप्पल सही कराने और अंडर गारमेंट खरीदने गया था।

मृतक के पिता ने आदित्य उर्फ आदि, उसकी मां जमुना, राकेश और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 

 

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