गाजियाबाद के लोनी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब, गोविंदपुरम में राहत की सांस

राहुल कुमार, साहिबाबाद। जिले के लोनी क्षेत्र की हवा दूसरे दिन भी खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 दर्ज किया गया।

वहीं, गोविंदपुरम के लोगों को सबसे अधिक राहत रही। यहां का एक्यूआइ संतोषजनक श्रेणी में 59 दर्ज किया गया। संतोषजनक हवा में लोगों को सांस लेने में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। हालांकि गोविंदपुरम के लोगों को ज्यादातर दिन प्रदूषण से राहत रहती है।

तीन दिनों से मध्यम श्रेणी में हवा जिले की हवा तीन दिन से मध्यम श्रेणी में बनी हुई हैै, लेकिन लोनी के लोगों को दो दिन से जहरीली हवा में रहना पड़ रहा है। यहां संचालित अवैध फैक्ट्रियां प्रदूषण को सबसे अधिक बढ़ावा दे रही हैं।

इसके अलावा सड़कों पर उड़ती धूल, घरों में तार जलाकर निकाली जा रही धातु का कारोबार और निर्माण कार्य के कारण भी हवा जहरीली हो रही है। लोगों में रोष इससे यहां के लोगों में रोष है। लेकिन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इन गतिविधियों को रोकने में फेल साबित हो रहे हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम, संजय नगर, वसुंधरा, वेद विहार और वेव सिटी की हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। यानी इन क्षेत्रों का एक्यूआइ 200 से कम बना हुआ हैै। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए निगरानी की जा रही है।