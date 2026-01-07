गाजियाबाद में लेखपाल की शर्मनाक करतूत, वारिसान प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर महिला से किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। वारिसान प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर महिला से लेखपाल द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना मोदीनगर तहसील परिसर स्थित लेखपाल के आवास की है। घटना के बाद से महिला बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने एसीपी मोदीनगर को शिकायती पत्र दिया है।

एसीपी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने का भरोसा दिया है। भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला ने कुछ महीने पहले वारिसान प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसपर लेखपाल को रिपोर्ट लगानी थी। इसलिए वे लेखपाल के पास गई और रिपोर्ट लगाने के लिए कहा।

इसपर लेखपाल ने महिला से रुपये मांगे, लेकिन महिला के पास रुपये नहीं थे। इसपर आरोपित ने महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। महिला को झांसे में लेकर दुष्कर्म किया। कहा कि वह बिना रुपये लिये ही रिपोर्ट लगा देगा। इसी तरह आरोपित ने दो महीने में करीब चार बार महिला के साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार को फिर से लेखपाल ने महिला को बुलाया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा।