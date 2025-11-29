2005 से अधर में लटका प्रोजेक्ट, GDA ने शुरू किया कोयल एन्क्लेव का रिन्यूअल; 3 महीने में तैयार होगी मॉडल रोड
गाजियाबाद के कोयल एन्क्लेव प्रोजेक्ट, जो 2005 से अधूरा है। उसका अथॉरिटी नवीनीकरण कर रही है। लोनी में प्रोजेक्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक आधुनिक मॉडल रोड का निर्माण शुरू हो गया है। 500 मीटर लंबी इस रोड पर हरियाली, लैंडस्केपिंग और फुटपाथ होंगे। जीडीए का लक्ष्य इसे तीन महीने में पूरा करना है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अथॉरिटी के कोयल एन्क्लेव प्रोजेक्ट को 2005 में शुरू किया गया था, जिसमें ग्रुप हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट शामिल हैं। इतनी आबादी होने के बावजूद, खराब सड़कों और सुविधाओं की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाया।
अब अथॉरिटी इसके रिन्यूअल की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अथॉरिटी ने लोनी में कोयल एन्क्लेव प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडर्न मॉडल रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट के मेन एंट्रेंस को मॉडल रोड के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लगभग 500 मीटर लंबी इस रोड पर हरियाली, सेंट्रल वर्ज, लैंडस्केपिंग और आकर्षक पत्थर के स्ट्रक्चर होंगे।
रोड के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने का प्लान है। GDA के चीफ इंजीनियर इंचार्ज आलोक रंजन ने बताया कि एंट्रेंस गेट से छठ घाट तक रोड बनाई जाएगी। एक नया एंट्रेंस गेट भी बनाया जाएगा। अगले तीन महीने में मॉडल रोड को पूरा करने की कोशिश चल रही है।
