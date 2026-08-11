पानी पहुंचा नहीं, योजनाएं बढ़ती गईं! खोड़ा में 14 वार्डों की जल योजना आठ महीने से अधूरी, 20 और का DPR तैयार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबादा)। खोड़ा में पेयजल आपूर्ति को पटरी पर लाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं बन रही हैं। इसके लिए अच्छी खासी धनराशि भी खर्च की जा रही है। पूरी चिंता और भाग-दौड़ के बीच समस्या को खत्म करने के दावे हैं लेकिन अभी तक पानी ही नहीं है।

इस साल जनवरी में ही 14 वार्डों में पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की योजना शुरू की गई और कहा गया कि गर्मियों में लोगों को पानी मिलेगा। आठ महीने बीत गए हैं लेकिन कहीं बोरिंग तो कहीं पाइपलाइन डालकर छोड़ दी गई है।

गजब यह है कि अधूरे काम के बीच अन्य 20 वार्ड में पेयजल के लिए नगर पालिका ने डीपीआर तैयार करा ली है। रफ्तार सुस्त, 20 वार्डों का डीपीआर तैयार पेयजल के लिए चल रहे काम की रफ्तार काफी धीमी है। कई वार्डों में तो अभी तक बोरिंग के बाद पाइपलाइन पड़ी है। इतना ही नहीं 14 वार्डों का काम हुआ नहीं, नगर पालिका द्वारा 20 वार्डों की और डीपीआर तैयार करा दी गई है।

योजना के तहत इन वार्डों में पेयजल पाइपलाइन, ट्यूबवेल और अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाएगा। अवर अभियंता जलकल नवनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी 14 वार्डों में पानी की आपूर्ति के लिए पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके बाद 20 वार्डों में पानी की आपूर्ति के लिए टेंडर कराकर काम कराया जाएगा। बता दें कि खोड़ा में पानी की सप्लाई न होने के कारण नगर पालिका परिषद द्वारा पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। लोग बोतलबंद पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं।

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