खोड़ा में पानी माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, पहचान में जुटे नपा और पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में नगर पालिका की नाक के नीचे खोदाई कर पाइपलाइन बिछा रहे पानी माफिया की पहचान के लिए नगर पालिका परिषद और पुलिस जुट गई है।

नगर पालिका की टीम वंदना एन्क्लेव व अन्य कालोनियां जहां पानी माफिया द्वारा पाइपलाइन बिछायी गई है, वहां की सीसीटीवी की फुटेज जुटाने में लगी है। ताकि इससे पानी माफिया की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके।

दूसरी तरफ पुलिस भी जांच में जुटी है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हालांकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।

वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी माफिया काफी रसूखदार और दबंग हैं इसीलिए उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। उनकी दबंगई इसी से पता चलती है कि नगर पालिका परिषद द्वारा काम बंद कराने के बाद भी दो दिन पहले फिर काम शुरू कर दिया था।

पानी माफिया ने फिर से शुरू किया काम बता दें कि वंदना एन्क्लेव पालिका दफ्तर से 500 मीटर की दूरी पर है। माफिया खुलेआम सड़क की खोदाई कर पाइपलाइन डालवा रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि भनक लगने पर कर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन मजदूरों से काम कराने वालों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी।