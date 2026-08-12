खोड़ा में पानी माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, पहचान में जुटे नपा और पुलिस
खोड़ा में अवैध पाइपलाइन बिछाने वाले पानी माफिया की पहचान के लिए नगर पालिका और पुलिस सक्रिय हो गई है। ...और पढ़ें
HighLights
खोड़ा में अवैध पाइपलाइन बिछाने वाले पानी माफिया की तलाश जारी।
नगर पालिका और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पहचान कर रही।
रसूखदार माफिया के खिलाफ जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में नगर पालिका की नाक के नीचे खोदाई कर पाइपलाइन बिछा रहे पानी माफिया की पहचान के लिए नगर पालिका परिषद और पुलिस जुट गई है।
नगर पालिका की टीम वंदना एन्क्लेव व अन्य कालोनियां जहां पानी माफिया द्वारा पाइपलाइन बिछायी गई है, वहां की सीसीटीवी की फुटेज जुटाने में लगी है। ताकि इससे पानी माफिया की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जा सके।
दूसरी तरफ पुलिस भी जांच में जुटी है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हालांकि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है।
वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी माफिया काफी रसूखदार और दबंग हैं इसीलिए उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। उनकी दबंगई इसी से पता चलती है कि नगर पालिका परिषद द्वारा काम बंद कराने के बाद भी दो दिन पहले फिर काम शुरू कर दिया था।
पानी माफिया ने फिर से शुरू किया काम
बता दें कि वंदना एन्क्लेव पालिका दफ्तर से 500 मीटर की दूरी पर है। माफिया खुलेआम सड़क की खोदाई कर पाइपलाइन डालवा रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि भनक लगने पर कर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन मजदूरों से काम कराने वालों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी।
अधिशासी अधिकारी ने काम रुकवाया और पुलिस को सूचना दी लेकिन पानी माफिया ने सीनाजाेरी दिखाते हुए दो दिन पहले फिर से काम शुरू करा दिया। खोड़ा में पेयजल सबसे बड़ी समस्या है।
माफियाओं के लिए यह चांदी काटने जैसा समय है, इस वजह से पानी का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। वंदना एन्क्लेव के अलावा खोड़ा की कई अन्य कालोनियों में पानी का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है।
नगर पालिका कई वार्ड में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करती है, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका फायदा उठाकर काम कराया जा रहा है।
वंदना एन्क्लेव में खोदाई कर डाली जा रही पाइपलाइन की सूचना पर पुलिस को शिकायत दे दी है। मौके पर पहुंचकर काम कराने वाले के बारे में पता लगाया गया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। पता चलने पर नामजद रिपोर्ट कराई जाएगी।
- अवनीश कुमार शुक्ल, अधिशासी अधिकारी
वंदना एन्क्लेव व आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।
सूर्यबली मौर्य, एसीपी, इंदिरापुरम
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