साहिबाबाद: नंबर तो लगा, पर स्टिकर फट गया... खोड़ा में फिर गायब हो रहे घर के नंबर

मकानों के नंबर भी बार-बार बदले जा रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। घरों पर नंबर प्लेट लगनी चाहिए।

- मनोज, लोकल निवासी

मेरे घर पर अभी भी नंबर प्लेट नहीं है। इसलिए, आने-जाने वालों को बार-बार पता बताने के लिए फोन करना पड़ता है।

- विपिन गुप्ता, लोकल निवासी

घरों पर लगे स्टिकर जल्दी फट जाते हैं, और बच्चे अक्सर उन्हें छील देते हैं। नतीजतन, घरों से नंबर फिर से गायब हो जाते हैं।

- विशाल यादव, लोकल निवासी

हमने नगर निगम से घरों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए कई बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन उसे नज़रअंदाज़ किया गया है। बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

- अनिरुद्ध, लोकल निवासी

खोड़ा में घरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम घरों के नंबर न होना थी। नगर निगम ने यह पहल की है, लेकिन इसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया गया है।

- अजय, लोकल निवासी

लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खोड़ा नगर निगम के अधिकारियों और सभी पार्षदों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए।

- विकास शर्मा, लोकल निवासी



