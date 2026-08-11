कांवड़ यात्रा में कौशांबी डिपो का कीर्तिमान 35000 शिवभक्तों को पहुंचाया गंतव्य

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। परिवहन निगम की रोडवेज बसों से करीब 35 हजार शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए गए थे। जो बीते वर्ष के मुकाबले करीब तीन हजार अधिक है।

परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह बेहतर सुविधा देने का नतीजा है। वहीं, देर शाम तक डायवर्जन खुलने से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन भी सामान्य हो गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रीजन के कौशांबी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद व खुर्जा डिपो की 350 बसों को आरक्षित किया गया था।

कांवड़ियों के लिए बसें रहीं आरक्षित

इन बसों का संचालन रात-दिन हरिद्वार व ऋषिकेश के लिए किया था। 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक करीब 11 दिन तक ये बसें कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहीं। बसों से शिवभक्त हरिद्वार व ऋषिकेश पहुंचे।