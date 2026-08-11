Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कांवड़ यात्रा में कौशांबी डिपो का कीर्तिमान 35000 शिवभक्तों को पहुंचाया गंतव्य

    By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:52 PM (IST)

    परिवहन निगम के कौशांबी डिपो ने कांवड़ यात्रा के दौरान 35,000 से अधिक शिवभक्तों को हरिद्वार-ऋषिकेश पहुंचाया, जो पिछले वर्ष से 3,000 अधिक है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. 35,000 शिवभक्तों ने रोडवेज बसों से हरिद्वार-ऋषिकेश की कांवड़ यात्रा की।

    2. कौशांबी डिपो ने 11 दिनों में 350 बसें कांवड़ियों के लिए आरक्षित कीं।

    3. यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 शिवभक्त अधिक रही।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। परिवहन निगम की रोडवेज बसों से करीब 35 हजार शिवभक्त कांवड़ लेने के लिए गए थे। जो बीते वर्ष के मुकाबले करीब तीन हजार अधिक है।

    परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह बेहतर सुविधा देने का नतीजा है। वहीं, देर शाम तक डायवर्जन खुलने से विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन भी सामान्य हो गया है।

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रीजन के कौशांबी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद व खुर्जा डिपो की 350 बसों को आरक्षित किया गया था।

    कांवड़ियों के लिए बसें रहीं आरक्षित

    इन बसों का संचालन रात-दिन हरिद्वार व ऋषिकेश के लिए किया था। 31 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक करीब 11 दिन तक ये बसें कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहीं। बसों से शिवभक्त हरिद्वार व ऋषिकेश पहुंचे।

    बसों में शिवभक्तों के लिए सभी सुविधाएं की गई थीं। बस अड्डों पर पानी से लेकर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। आरक्षित बसों के लिए कौशांबी बस अड्डे पर पांच प्लेटफार्म आरक्षित किए गए थे।

    बसों में भगवान शिव के भजन भी गूंजते रहे। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष करीब 32 हजार शिवभक्तों ने सफर किया था। इस बार करीब 3000 अधिक शिवभक्तों ने रोडवेज बसों से सफर किया है।

    विभिन्न रूटों पर 300 से अधिक बसें थी प्रभावित

    मोहननगर और गढ़मुक्तेश्वर में डायवर्जन समेत विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन के कारण परिवहन निगम की करीब 300 बसें प्रभावित हो रही थीं। वहीं, इन रूटों पर पड़ने वाले शहरों के लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। देर शाम तक डायवर्जन खत्म होने के बाद बसों का संचालन भी सामान्य कर दिया गया है। इससे करीब 50 हजार यात्रियों को राहत मिली है।

    किस वर्ष कितने कांवड़ियों ने किया सफर

    वर्ष       कांवड़िए
    2026   35132
    2025   32046
    2024   27143

    हरिद्वार व ऋषिकेश जाने के लिए करीब 350 बसें आरक्षित की गई थीं। इन बसों से करीब 35 हजार लोग कांवड़ लेने के लिए पहुंचे हैं। यह बीते वर्ष के मुकाबले अधिक है।
    -अंशु भटनागर, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, कौशांबी डिपो।

    यह भी पढ़ें- कांवड़ यात्रा ने हरिद्वार की अर्थव्यवस्था को दी नई उड़ान, धर्मनगरी में 100000000000 रुपये का कारोबार